Депутат Рабинович приобрел телеканал O-TV — СМИ

31.07.2020 02:46

Укринформ

Экс-депутат от БПП Александр Бригинец продал свои корпоративные права на музыкальный телеканал O-TV депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Об этом информирует «Детектор медиа» со ссылкой на Александра Бригинца.

Как отмечается, сумма сделки составляет 2 миллиона 766 тысяч гривень. Согласно сервису OpenDataBot, нардеп от ОПЗЖ стал владельцем 50% ООО «Музыкальный канал О-ТВ», которым владел Александр Бригинец, 24 июля 2020 года. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Александр Бригинец рассказал, что пока был в Верховной Раде, назначенное его партнером руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

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«Соответственно, надо было искать инвестиции; что делать с каналом, чтобы он не обанкротился в очень короткий срок. В данном случае надо было искать покупателя, но для этого нужно согласие другого партнера. Он не всегда проявлял согласие тому или другому покупателю, тем более – их не особо много в это время. Но мы все же нашли возможность», – рассказал Бригинец.

Он уточнил, что кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали «под обещание», что канал будет музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.

По материалам: ukrinform.ru