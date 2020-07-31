Два года со дня убийства Гандзюк: под МВД зажгли дымовые шашки

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31.07.2020 20:13

Укринформ

Участники акции "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк" под зданием Министерства внутренних дел Украины применили дымовые шашки.

Как сообщает корреспондент Укринформа, активисты написали на асфальте перед МВД белой краской и перечеркнули красной краской имена виновных, по их мнению, в саботаже расследования нападения на херсонскую активистку и укрывательстве преступников. Затем участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивая фамилию руководителя МВД. Со временем шашки потушили.

Активисты под МВД / Фото: Павел Багмут и Олег Давиденко, Укринформ

В целом ситуация остается спокойной, звучит музыка. Некоторые из присутствующих держат в руках плакаты с перечеркнутыми на них фамилиями представителей правоохранительных органов. Они требуют, чтобы виновные понесли наказание за это преступление.

Участники мероприятия — знакомые Екатерины Гандзюк и просто неравнодушные к этому делу граждане.

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Как сообщалось, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Химическими ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которые и были внесены.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были приговорены к срокам от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места жительства Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, работники правоохранительных органов не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога. 13 июля суд оставил под стражей Мангера. Позднее суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.

28 июля в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

По материалам: ukrinform.ru