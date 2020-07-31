Кто должен обеспечить школы средствами защиты — разъяснение МОН

31.07.2020 14:32

Укринформ

Органы местного самоуправления должны обеспечить школы масками и антисептиками в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

Как передает Укринформ, об этом в Новой украинской школе сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"Основатели школ (чаще всего это местные власти) должны обеспечить школы к началу учебного года: защитными масками, антисептиками для рук, дезинфекционными средствами для поверхностей", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации главного государственного санитарного врача по организации учебного процесса в учебных заведениях с 1 сентября.

Рекомендации касаются организации образовательного процесса, питания, транспорта, который перевозит детей и сотрудников в заведение, а также определяет ответственных за выполнение временных рекомендаций. Кроме того, предусматриваются измерения температуры перед началом учебного процесса как работникам учебных заведений, так и ученикам, студентам, пребывание в помещение во время учебы разрешается без маски, в других помещениях учебного заведения — в масках.

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Минздрав также рекомендует предусмотреть в расписании занятий разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп и по возможности обеспечить занятия по отдельным предметам на открытом воздухе.

Фото: nus.org.ua

По материалам: ukrinform.ru