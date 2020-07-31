Минздрав в следующем году хочет выделить 15,9 миллиарда на экстренную медпомощь

31.07.2020 13:51

Укринформ

Министерство здравоохранения предлагает заложить в бюджете на 2021 год финансирование экстренной медицинской помощи на уровне 15,9 млрд грн.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем, что в 2021 году финансирование услуг экстренной медицинской помощи должно быть на уровне 15,9 млрд грн. Именно с такими цифрами мы можем говорить о качественной экстренной медицинской помощи. Мы считаем, что нужно предусмотреть 1,6 млрд грн на закупку автомобилей экстренной медицинской помощи. Это наши предварительные расчеты по закупке 700 автомобилей", — сказал Степанов.

Также на следующий год Министерство здравоохранения будет предлагать заложить в бюджет 146 млн грн на обучение работников экстренной медицинской помощи.

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Министр напомнил, что в 2020 году Минздрав планирует закупить около 400 новых автомобилей для экстренной медицинской помощи. На это выделено 922 млн грн. Общее количество автомобилей, которые требуют замены, составляет 1807. По словам Степанова, Минздрав планирует за 2021 и 2022 годы полностью обеспечить потребность в автомобилях экстренной медицинской помощи.

В общей сложности в 2020 году на экстренную медицинскую помощь в бюджете предусмотрено 6 млрд грн на текущее финансирование, дополнительно правительство выделило еще 1 млрд 260 млн грн.

Фото: ФБ

По материалам: ukrinform.ru