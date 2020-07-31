Музей Майдана проведет в августе бесплатные пешеходные экскурсии

31.07.2020 20:10

Укринформ

Бесплатные пешеходные экскурсии по наиболее памятным местам событий киевского Майдана-2014 будет проводить в августе Национальный музей Революции Достоинства (Музей Майдана).

Как сообщает Укринформ, об этом музей информирует на своей странице в Facebook.

"Маршрут стартует с одной из "крепостей" протестующих — Дома профсоюзов, где сейчас размещен информационно-выставочный центр Музея Майдана. Посетители увидят изнутри восстановленный Дом профсоюзов, который в свое время чуть не превратили в помещения для частных развлекательных заведений. Здесь можно ознакомиться с экспозицией "Навстречу свободе", в которой собраны самые интересные артефакты времен Майдана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее экскурсионный маршрут включает осмотр выставочного проекта "Столетие непокоренных" возле стелы на Майдане. Здесь рассказывается об истории легиона УСС, эпохе УНР, Холодный Яр, УПА, повстанцах в лагерях ГУЛАГАа, диссидентах, Революции на граните, Оранжевой Революции, Революции Достоинства.

Конечно же, экскурсия пройдет по аллее Героев Небесной Сотни, где происходили самые горячие события Революции Достоинства и где можно увидеть фонарный столб, на котором сохранились пулевые отверстия от выстрелов во время событий 18-20 февраля 2014 года.

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"Музей Майдана спас этот артефакт от демонтажа вследствие повреждений во время ДТП на аллее", — подчеркнули в музее.

Далее участники экскурсии в сопровождении гида посетят выставочное пространство под открытым небом "М³: Майдан. Мемориал. Музей" ("Куб") на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства. Там можно осмотреть выставку, посвященную событиям трех украинских революций и созданию Мемориала Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства.

Продолжительность пешеходной экскурсии – 60 минут. К экскурсии бесплатно может присоединиться каждый желающий, но по предварительной регистрации, поскольку с учетом карантина количество человек в группе ограничено.

Экскурсий будет немало — по три каждую неделю, поэтому все желающие смогут попасть на них. Начало экскурсий в 13.00 — 5, 12, 19, 26 августа и в 18.00 — 4, 6, 11, 13,18, 20, 25, 27 августа.

При необходимости можно заказать экскурсию на английском, французском или польском языках, отмечают организаторы.

Также в музее напомнили, что на экскурсии нужно быть в защитной маске и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

По материалам: ukrinform.ru