НСЗУ заключила дополнительные соглашения с центрами экстренной медпомощи на 1,2 миллиарда

31.07.2020 04:52

Укринформ

Национальная служба здоровья подписала дополнительные соглашения с 25 центрами экстренной медицинской помощи на увеличение тарифов на общую сумму 1,2 млрд грн

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"29 июля Минздрав внес изменения в паспорт бюджетной программы. И в течение нескольких часов НСЗУ подписала дополнительные соглашения на увеличение тарифов со всеми 25 центрами ЭМП на сумму 1 260 113 733 грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, сумма контрактов центров экстренной медицинской помощи с НСЗУ выросла с 4,7 млрд грн до почти 6 млрд грн.

В НСЗУ подчеркнули, что готовы принять первые отчеты от учреждений на оплату по новым тарифам и оплачивать услуги, оказываемые учреждениями.

Читайте также: Нацслужба здоровья запускает вебинары для врачей по пользованию eHealth

Ранее Национальная служба здоровья заключила договоры с 25 центрами экстренной медицинской помощи на оказание экстренной помощи пациентам, а также оказание такой помощи пациентам, больным COVID-19 и с подозрением на него.

Общая сумма средств, которые центры экстренной медицинской помощи получат за оказание услуг, составляет 5 917 677 242 грн. По состоянию на 30 июля, начиная с апреля, НСЗУ уже выплатила центрам ЭМП свыше 2 млрд грн. А за борьбу с COVID-19 25 центров экстренной медицинской помощи получили 481,4 млн грн.

Читайте также: Бюджет Программы медгарантий на 2021 год предлагают увеличить до 240 миллиардов

Также в НСЗУ сообщили, что предлагают на 2021 год повысить тарифы для экстренной медицинской помощи. В частности планируется ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов. Речь идет о том, что центр ЭМП получит больше средств, если бригада доставляет пациента именно в то учреждение, у которого имеется договор с НСЗУ на эти приоритетные услуги.

По материалам: ukrinform.ru