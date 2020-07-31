Пограничники прокомментировали "прорыв" контрабандиста из Украины в РФ

31.07.2020 17:59

Укринформ

В Госпогранслужбы Украины не владеют информацией относительно контрабандиста, которой якобы направлялся с территории Украины и протаранил российских пограничников.

Об этом сказали корреспонденту Укринформа в пресс-служба ГПСУ.

"В ГПСУ не поступала официальная информация от российского ФСБ о таком инциденте", — сказали в ведомстве.

Кроме того, если анализировать расположение указанного населенного пункта Григорьевка, то он находится напротив оккупированной территории, где представлены украинские пограничники.

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Как сообщалось, по данным росСМИ, ФСБ РФ заявило о задержании контрабандиста, который пытался на автомобиле протаранить пограничников на границе с Украиной.

В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. По данным российских правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.

Злоумышленник задержан, он получил ранение бедра.

Следует отметить, что этот участок российско-украинской границы сейчас не контролируется Украиной и находится под контролем боевиков ОРДЛО.

По материалам: ukrinform.ru