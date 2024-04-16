В «Атеш» рассказали, что противовоздушная оборона «второй армии мира» в Крыму все чаще сбивает свои воздушные цели. Среди захватчиков на полуострове нарастает напряжение из-за ракетных и дроновых атак ВСУ, информирует «НБН».

Поэтому руководство ВС РФ приказало командирам расчетов ПВО сбивать угрозы, несмотря на проблемы с системой распознавания целей «свой-чужой». Оккупанты вынуждены выполнять распоряжение фактически в ручном режиме, результатом чего становится «демилитаризация» путинской авиации.

Агенты военного движения сообщили, что такой случай произошел 28 марта в Севастополе – ЗРПК «Панцирь» «отминусовал» сверхзвуковой истребитель Су-27. 10 апреля россияне этим же оружием на западе полуострова сбили свой ударный вертолет Ми-24 «Крокодил».

Напомним, издание The Insider раскрыло потери авиации российских оккупационных войск с начала полномасштабной войны из-за «friendly fire» своих сил ПВО.