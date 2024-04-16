Гарант в интервью PBS заявил, что инициатива спикера Палаты представителей США разделить голосование о выделении финансовой помощи Израилю, игнорируя потребность Украины в поддержке Вашингтона – проявление «чистой политики», информирует «НБН».

По мнению президента, разделение Конгрессом США помощи на украинскую и израильскую, как планирует Джонсон, станет позором для демократии и всего мира.

Украинский лидер напомнил, что, если Российская Федерация одержит победу в войне против нашей страны, путинские войска вторгнутся на территорию Североатлантического Альянса, что повлечет за собой гибель солдат армии США.

Гарант добавил, что конгрессмены должны дважды подумать, прежде чем продвигать политические вопросы относительно помощи нашей стране, и проголосовать за поддержку всех государств, жизни граждан которых зависят от этого решения.

Напомним, аналитики ISW рассказали о рисках наступления оккупантов для Украины из-за отсутствия помощи США.