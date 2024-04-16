Словацкий премьер-министр заявил, что интеграция Украины в Североатлантический Альянс может разжечь новый глобальный вооруженный конфликт, информирует «НБН» со ссылкой на Kresy.

Фицо сообщил, что он не поддерживает членство Украины в НАТО. По мнению политика, вступление страны в организацию «полезно только для Третьей мировой войны». Глава правительства добавил, что его государству «достаточно независимой Украины».

Также представитель Братиславы сообщил, что он готов проводить политику хороших и дружеских отношений с любыми государствами, которые в этом заинтересованы.

В частности, премьер подчеркнул, что у Словакии «существует сильная заинтересованность» в восстановлении нормальных отношений с РФ после завершения войны в Украине.

Напомним, что 11 апреля состоялась встреча Фицо с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. После переговоров словацкий премьер сообщил, что Братислава не будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз.