Политзаключенный Выгивский: Никогда не буду работать на РФ, моя Родина — Украина

Письмо

31.07.2020 03:59

Укринформ

Украинец Валентин Выгивский, который почти 6 лет находится в политическом заключении в РФ, в письме родителям подчеркнул, что его Родина — независимая Украина, и он никогда не будет работать на Россию.

Копию письма отец политзаключенного Петр Выгивский передал Укринформу.

«Прямо какой-то детский сад считать, что помещение в плохие условия на длительное время приведет меня к желанию работать на эту страну (Россию — ред.)», — пишет Выгивский.

Он вспоминает, что во время закрытых судебных заседаний в его «деле» госпрокурор-обвинитель неофициально ему говорила: «Молодой человек, зачем вам сидеть в тюрьме — служили бы родине! Не важно, какой родине. Это лучше, чем сидеть в тюрьме». В связи с этим политзаключенный отмечает, что для него Родина — «это Украина, а если быть еще точнее — независимая от России Украина».

Также Валентин Выгивский поздравил с грядущим днем рождения (31 июля) свою маму — Галину Васильевну. И выразил надежду, что «наконец сможет поздравить ее лично».

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Самому Выгивскому 3 августа исполнится 37 лет. По этому случаю на Майдане Незалежности возле стелы в 11:00 начнется акция «Самолетики для Валентина Выгивского» (Выгивский — фанат авиации).

Ранее сестра политзаключенного Екатерина Сердюк, которая получила от него письмо 21 октября прошлого года, сообщала о «плачевном состоянии» Валентина, что отражается в его письмах. По ее словам, брат должен был быть в списке обмена в сентябре 2019 года, но этого не произошло. К тому же осенью прошлого года условия заключения ухудшились. «Его перевели в камеру-одиночку на каком-то этаже, где никого нет в соседних комнатах. Даже не слышно радио охранников. По сути его изолировали и бросили там одного. Это невыносимо, особенно, когда идет уже 6-й год незаконного содержания, постоянно нарушаются его права, изымаются личные вещи», — писала Сердюк.

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Как сообщалось, Валентина Выгивского приговорили к 11 годам заключения строгого режима. 17 сентября 2014 года он уехал в Крым на выставку авиации. Только через месяц его родственникам сообщили о том, что на вокзале в Симферополе Валентина задержали сотрудники ФСБ совместно с «крымской самообороной». Впоследствии ему было предъявлено обвинение в «шпионаже».

Правозащитный центр Мемориал признал Валентина Выгивского политзаключенным.

По материалам: ukrinform.ru