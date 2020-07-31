РФ изменила подход в ведении информационной войны против Украины — эксперт

31.07.2020 19:58

Укринформ

РФ изменила подход в ведении информкампании против Украины и вместо прямых фейков теперь распространяет ​интерпретацию выступлений реальных спикеров, усиливающую определенные месседжи и направленную ​​на привнесение хаоса и неуправляемости среди людей.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов 31 июля во время онлайн круглого стола "Российская пропаганда и планы Кремля на юге Украины", который транслировал Укринформ.

"Ситуация с карантином показала, что у нас новый уровень манипуляций РФ в информационном пространстве, когда после довольно успешной работы " Стоп-фейк "они стараются больше не использовать прямую ложь, а берут реальное выступление, которое интерпретируют, усиливая отдельные месседжи, отвергая все предостережения. Так было в случае с распространением информации и слухов о возможности полномасштабного вторжения на территорию Херсонской области, якобы для обеспечения водоснабжения Крыма. Эту кампанию мы наблюдаем с середины лета ", — уточнил он.

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По словам Данилова, такая психологическая операция РФ оказалась весьма успешной и заключалась прежде всего в том, чтобы "сломать волю, посеять хаос" и, активизировав одну группу граждан, привести к ее столкновению с другими, которые видят в активных гражданах опасность для себя.

"На самом деле направление деятельности Российской Федерации в Херсонской области, на мой взгляд, и заключается в максимальном увеличении хаоса, поддержке идеи войны" всех против всех ", дезорганизации местных органов власти. Именно это является инструментом влияния РФ на всю Украину, а прежде всего на Херсонскую область, где можно использовать страх и панику перед возможным полномасштабным вторжением в регион. Я могу сказать, что эта кампания достигла определенного успеха. Мне даже приходилось в частном порядке отвечать на вопросы, не пора ли вывозить детей из Херсона. "Что надо делать? Надо сдаться ", — такое мнение активно распространялась в локальных пабликах от Геническа до Скадовска", -рассказал Данилов.

Кроме того, опрос Центра ближневосточных исследований показал и чрезвычайный вес местной власти в противодействии манипуляциям страны-агрессора. По словам Данилова, там, где существует лидерство председателя ОТГ или руководителей сельских и поселковых советов, россиянам гораздо сложнее манипулировать мнением граждан.

"Как только местные власти приобретают положительный уровень доверия к себе, одновременно растет и уровень доверия к другим ветвям власти на уровне районном или ОТГ, в частности к полиции, СБУ", — уточнил эксперт.

Начиная с 2014 года, Данилов внедряет на Херсонщине проект, в рамках которого проводятся социологические исследования и опросы в пяти районах области. По его наблюдениям, город Херсон оказывает большое влияние на весь регион. Эксперт подчеркивает, что Херсон значительно больше настроен проевропейски и прозападно, чем районы самой области.

По материалам: ukrinform.ru