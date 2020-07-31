СБУ невозможно реформировать отдельно от всего сектора безопасности — эксперт

31.07.2020 16:07

Укринформ

Реформу Службы безопасности Украины невозможно рассматривать отдельно от изменений в деятельности всей правоохранительной системы.

Такое мнение выразил заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь во время онлайн дискуссии о том, должны ли остаться у Службы функции досудебного расследования, говорится на сайте СБУ.

«Реформа СБУ не должно быть оторванной от изменений в деятельности всего сектора безопасности. Поскольку в конечном итоге она должна привести к сбалансированию, а не к дисбалансу имеющейся правоохранительной системы. Такая реформа не должна быть секторальной или хаотичной», — отметил Пунь.

В то же время, обсуждая целесообразность функций досудебного расследования в СБУ, он обратил внимание на международный опыт. «Если мы возьмем скандинавскую модель, то во всех спецслужбах этих стран есть следственные подразделения, то есть они могут проводить досудебное расследование», — отметил представитель СБУ.

Сохраняются такие подразделения и в спецслужбах постсоветских стран, которые, как и Украина, сталкиваются с угрозами со стороны Российской Федерации.

Поэтому Сергей Пунь считает, что реформа СБУ учитывать лучшие европейские практики, а не просто отбрасывать отдельные функции, например, по контрразведывательной защите экономики.

Он обратил внимание на то, что реформаторский законопроект делает невозможным привлечение сотрудников СБУ к расследованиям, которые осуществляют другие правоохранительные органы. Ведь очень часто именно эти случаи вызывают неприятие со стороны экспертов и общественного сектора. Представитель Службы отметил, что только в течение 2019 года СБУ получила почти 7000 поручений от следственных прокуроров. И хотя 64% этих обращений не относятся к компетенции СБ Украины, ее сотрудники по закону были вынуждены выполнять такие поручения.

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Как сообщалось, проект закона «О Службе безопасности Украины» подан Президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно другой уровень в своей деятельности. В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. На данный момент работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru