Суд разрешил Чорновол ездить за пределы Киева и области

31.07.2020 15:39

Укринформ

Суд снял с экс-нардепа Татьяны Чорновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста — с 23:00.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила ее адвокат Ирина Кузина.

«И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00 — ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине», — сказала Кузина.

По ее словам, такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках дела, которое объединено — о событиях 2014 относительно офиса Партии регионов и относительно препятствования Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с «Правовым контролем» и сайтом «Шарий.нет», которые связывают с блоггером Анатолием Шарием — ред.) в журналистской деятельности.

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«У нее (Чорновол — ред.) сейчас одно дело, оно объединено: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера», — сообщила Кузина.

Как сообщал Укринформ, ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Чорновол жаждой мести.

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16 апреля Печерский суд избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил ее на ночной домашний арест.

1 июня суд продлил Чорновол меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, но также разрешил Чорновол находиться днем ​​не только в селе, где она проживает, но и в пределах Киева и Киевской области.

В конце февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Чорновол в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В ГБР сообщили, что 18 октября 2019 года экс-нардеп препятствовала работе журналиста при освещении ним событий в зале судебного заседания. По информации ГБР, Чорновол отобрала у журналиста телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Кучере, которого СМИ связывают с порталом «Шарий.нет», а также изданием «Правовой контроль».

Татьяна Чорновол — народный депутат Украины VIII созыва, украинский журналист и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».

По материалам: ukrinform.ru