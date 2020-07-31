В этом году 56% больных с инфарктом везут в профильную больницу — Степанов

31.07.2020 11:50

Укринформ

В системе экстренной медицинской помощи только 56% пациентов с инфарктом госпитализируют в то медицинское учреждение, где им могут оказать соответствующую помощь.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы знаем, что могли привезти в больницу, а потом оказывается, что надо везти в другую больницу … В этом году 56% больных с инфарктом везут в то лечебное учреждение, где им окажут специализированную медицинскую помощь, где есть ангиограф, где есть соответствующие специалисты. По инсультам у нас нет данных, думаем, этот показатель примерно на таком же уровне", — сказал Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что следующие несколько лет в сфере экстренной медицинской помощи будет решаться вопрос построения правильных маршрутов пациента, то есть госпитализации в те медучреждения, где пациенту будут в состоянии оказать необходимую ему медицинскую помощь.

"Мы планируем, что соответственно с 2021 по 2023 год показатели по инфаркту (госпитализации в соответствующее медучреждение — ред.) будут на уровне 80%. На 90% мы хотим выйти в 2022 году. Такие же показатели по инсультам", — сказал Степанов.

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Степанов подчеркнул, что достижение такого уровня зависит и от состояния реализации программы "Большое строительство". По его словам, планируется во всех районных больницах создать отделение неотложной помощи, с необходимым оборудованием — ангиографами, компьютерными томографами и т. п.

Также, по словам Степанова, планируется повысить показатель своевременного проезда бригады экстренной медицинской помощи на вызов. Сейчас, по данным Минздрава только в 31% случаев бригады экстренной медицинской помощи вкладываются в норматив и доезжают на вызов вовремя.

"Сегодня по нашим данным, в 31% случаев бригады экстренной медпомощи вкладываются в установленный норматив. … В следующем году мы хотим, чтобы этот показатель был не менее 60%, в 2022 году — не менее 75%, в 2023 году — не менее 85%. Это реальные цифры, которых, мы считаем, мы можем достичь", — сказал Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что для изменения системы работы экстренной медицинской помощи необходимо решить ряд вопросов, в числе которых как вопросы обновления автопарка, повышения квалификации медработников, решение вопроса заработной платы, так и решение вопроса дорог, маршрутизации пациентов, технических вопросов по передаче информации от бригады экстренной медпомощи в больницу и т. п.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине работает 25 региональных центров экстренной медицинской помощи. В системе экстренной медицинской помощи работает 2 954 бригады, это 39 758 специалистов, из которых 4 391 врач, 18 646 лиц среднего медицинского персонала, 9 474 водителя.

В 2019 году экстренная медицинская помощь осуществила 6 868 961 выезд на вызовы, 2,1 млн приездов своевременные, 2 млн пациентов госпитализированы.

По материалам: ukrinform.ru