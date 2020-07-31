В Минздраве объяснили разделение регионов на карантинные зоны

31.07.2020 19:27

Укринформ

Определение, к какой зоне карантина будет отнесен тот или иной регион или административно-территориальная единица, будет приниматься на основе показателей по базовым критериям.

Об этом на брифинге 31 июля после заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы определили регионы, которые могут попасть в зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, и четко установили критерии, по которым те или иные регионы на уровне административно-территориальных единиц — это города или районы могут попасть в те или иные зоны. …Переход в ту или иную зону мы измеряем, если есть превышение показателей 5 дней подряд. Если наблюдается превышение 1 день за счет, например, вспышки на предприятии или в общежитии, то один день не является определяющим. Вернуться обратно (например, из красной в оранжевую зону — ред.) можно после того, как 3 дня подряд ситуация держится на уровне, установленном для более легкой зоны”, — рассказал министр.

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Базовые критерии, по которым, согласно постановлению об адаптивном карантине, определяются показатели:

— загруженность коек в больницах, оказывающих медпомощь больным с COVID-19, не должна превышать 50%.

— среднее количество тестирований, которое происходит в регионе, должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения.

— коэффициент выявления случаев инфицирования не должен быть больше 11%. Условно говоря, если из 100 протестированных лиц у 11 и больше выявлено COVID-19, этот показатель превышен.

— показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%. Для его определения сравнивают показатели предыдущей недели с текущей ситуацией: если есть динамика роста заболеваемости, регион относят к зоне более жесткого карантина.

Также, по словам Степанова, в зависимости от того, к какой зоне отнесен регион, там будут устанавливаться различные ограничения.

В зеленой зоне действуют общеобязательные для всей страны правила: ношение масок или респираторов в общественных местах, проведение массовых мероприятий из расчета 1 человек на 5 кв.м, заполненность залов театров и кинотеатров на 50% , перевозки в транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне действуют такие же правила, как и в зеленой, дополнительно не разрешается посещать соответствующие учреждения социальной защиты, где находятся пожилые люди.

При переходе региона или административно-территориальной единицы в оранжевую зону запрещается деятельность учреждений размещения, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, плановые госпитализации, работа спортзалов, фитнесцентров, детских заведений оздоровления и отдыха. Устанавливается ограничение при проведении массовых мероприятий из расчета 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона — запрет работы транспорта, торгово-развлекательных центров, учебных заведений, ресторанов.

Министр здравоохранения добавил, что такой механизм адаптивного карантина позволит соблюдать баланс относительно работы предприятий и безопасности жизни и здоровья людей.

По его словам, Комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать показатели по каждому региону и принимать соответствующее решение о переходе того или иного региона в другую зону. Объявление, к какой зоне относится каждый регион, будет в понедельник.

Как сообщал Укринформ со ссылкой на министра Кабинета Министров Олега Немчинова, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З: к «красной зоне отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Кабинет Министров 22 июля продлил карантин в Украине до 31 августа.

По материалам: ukrinform.ru