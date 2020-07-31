В МКИП напомнили о Международном дне холокоста ромов

31.07.2020 21:43

Укринформ

Международный день холокоста ромов, который отмечается в мире 2 августа, служит напоминанием о масштабах преступлений против человечности.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"Эта дата установлена ​​в знак уважения к памяти представителей ромской национальности, погибших в годы Второй мировой войны от рук гитлеровских нацистов", — отметили в МКИП.

В министерстве добавили, что с октября 2004 года, когда Верховная Рада приняла постановление №2085-IV, Международный день холокоста ромов ежегодно отмечается и в Украине.

Читайте также: На украинском впервые вышла "Черная книга" — собрание свидетельств о Холокосте

"Такое решение является чрезвычайно важным в контексте сохранения и передачи будущим поколениям исторической памяти о масштабах и трагических последствиях преступлений против человечности", — подчеркнули в министерстве.

По материалам: ukrinform.ru