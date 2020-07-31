В Украине нужно больше тестировать людей с симптомами COVID-19 — эксперт

31.07.2020 17:54

Укринформ

В Украине нужно больше тестировать людей с симптомами коронавирусной болезни COVID-19.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский.

«Уровень тестирования до сих пор неадекватен, надо делать больше тестов, хотя ситуация и улучшилась по сравнению с апрелем. Но количества на сегодняшний день все равно не хватает, доступ к тестированию — большая проблема. В Фейсбуке полно возмущенных сообщений и комментариев о том, что кто-то с симптомами COVID-19 пришел к врачу, а ему посоветовали идти домой, самоизолироваться и пить парацетамол. То есть, человека не направляют на тестирование и даже не рекомендуют это тестирование делать, а если состояние не тяжелое — иди и принимай парацетамол. В принципе, это правильно, потому что если человек не нуждается в госпитализации, то лечение никакого и нет, кроме симптоматического. Ничего страшного, если пересидит болезнь дома. Но при этом мы не имеем в статистике отражения того, что такие люди больны, соответственно, не можем отследить их контакты, понять, от кого заразились они и кого сами могли заразить. Такое легкомысленное отношение привело к тому, что у нас статистика малоадекватна. Мы не знаем, сколько таких пациентов с COVID-19 отправили домой пить парацетамол. Можно только догадываться», — отметил эксперт.

По словам Есилевского, «насколько мне известно из обнародованных данных, больших очередей на обработку тестов нет. Но снова же, возвращаясь к отправленных домой на парацетамол — статистика зависит от того, сколько людей направили на тестирование. Этим можно регулировать ее очень гибко. Пришла разнарядка — никого не направлять на тесты, и статистика пошла вниз. Потом отправили другую инструкцию, начали массово отправлять на тестирование — и цифры пошли вверх. Я далек от мысли, что это делается умышленно. Никогда не надо искать злого умысла в том, что могло произойти просто по глупости. Но что-то можно предположить с большой вероятностью».

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Как сообщалось, по состоянию на 31 июля в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 693 летальные, 38 752 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1 090 новых случаев. Всего проведено 1 029 220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 598 пациентов.

По материалам: ukrinform.ru