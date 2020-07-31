Вакцину от COVID-19 Украина может получить по доступной цене или бесплатно — Ляшко

30.07.2020 23:30

Укринформ

Виктор Ляшко принял участие в очередной онлайн-встрече по поводу участия Украины в механизме глобального доступа к вакцинам от COVID-19.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в Facebook.

«Только что завершили очередную онлайн-встречу относительно участия Украины в механизме COVAX — механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Принимая участие в этом механизме, правительство Украины для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен. Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, это позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска», — написал Ляшко.

Он отметил, что сотрудничество с ВОЗ на этом этапе позволяет быть уверенными, что подготовка на уровне страны к массовой вакцинации отвечает мировым требованиям.

Ляшко указал, что по состоянию на конец июля на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин, 25 уже исследуются клинически. Из них шесть максимально приблизились к практическому применению и находятся на третьей стадии испытаний.

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Определить, какой именно будет вакцина до сих пор невозможно, добавил главный санитарный врач. По его словам, сейчас лидерами считаются вакцины, которые требуют двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся вакцины и с однократным введением.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 68 794 случая COVID-19, за сутки — 1197 новых.

По материалам: ukrinform.ru