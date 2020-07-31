Во время всеобщего режима прекращения огня оккупанты проводят ротацию — разведка

Общество
Христина Качоровська0
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С таким сообщением во время брифинга выступил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

Максим Праута
Максим Праута. Фото — youtube.com

Об том пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Он сообщил, что сейчас, когда на Донбассе действует всеобщий режим прекращения огня, российски наемники решили провести ротацию среди боевиков:

«По данным украинской разведки, оккупационные войска страны-агрессора, когда начался «режим перемирия», приступили к ротации своих подразделений».

Праута добавил, что в частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) работают комиссии восьми армий Южного военного округа вооруженных сил РФ:

«Комиссии принимают командные должности у российских офицеров, которые только прибыли на Донбасс. Они проверяют вооружение и технику, устраняют недостатки, которые возникли в июле».

Напомним, ранее мы писали, что за 30 июля оккупанты два раза нарушили режим перемирия.


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