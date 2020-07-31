Во время всеобщего режима прекращения огня оккупанты проводят ротацию — разведка

С таким сообщением во время брифинга выступил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

Об том пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Он сообщил, что сейчас, когда на Донбассе действует всеобщий режим прекращения огня, российски наемники решили провести ротацию среди боевиков:

«По данным украинской разведки, оккупационные войска страны-агрессора, когда начался «режим перемирия», приступили к ротации своих подразделений».

Праута добавил, что в частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) работают комиссии восьми армий Южного военного округа вооруженных сил РФ:

«Комиссии принимают командные должности у российских офицеров, которые только прибыли на Донбасс. Они проверяют вооружение и технику, устраняют недостатки, которые возникли в июле».

Напомним, ранее мы писали, что за 30 июля оккупанты два раза нарушили режим перемирия.