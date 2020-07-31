Врач экстренной медпомощи должен получать от 20 тысяч — Степанов

31.07.2020 11:33

Укринформ

Министерство здравоохранения планирует повышение зарплат работников экстренной медпомощи в следующем году. В частности, зарплата врача экстренной медпомощи должна быть на уровне от 20 до 22 тыс грн.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент Укринформа.

"Какая заработная плата должна быть уже в следующем году. Мы считаем, что у водителя, который должен быть медицинским техником, должно быть от 10 тыс грн. Если мы говорим о фельдшере, то соответственно от 13 до 16 тысяч грн, и враче — от 20 до 22 тыс грн", — сказал Степанов.

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Министр привел данные по заработной плате работников экстренной медпомощи в 2020 году.

По его словам, заработная плата водителя экстренной медицинской помощи составляет от 3 800 до 4 200 грн, диспетчера — от 4 400 грн до 6 тыс. грн, врача — от 4 400 грн до 7 тыс. грн, фельдшера — 4 400 грн до 6 тыс. грн.

По материалам: ukrinform.ru