У сотрудника Апелляционной палаты ВАКС подозревают коронавирус

31.07.2020 02:29

Укринформ

У работника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом Апелляционная палата ВАКС информирует в Facebook.

«У сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен», — говорится в сообщении.

В связи с этим проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц, в суде проводятся меры дезинфекции.

«С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции в помещение суда допускаются только участники судебных процессов», — информируют в судебном учреждении.

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Уточняется, что Апелляционная палата ВАКС продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и измерением температуры сотрудникам и посетителям.

Как сообщалось, 19 июля в ВАКС заявили, что у их сотрудника обнаружили COVID-19.

В Украине по состоянию на 30 июля лабораторно подтверждены 68 794 случая COVID-19, из них за сутки – 1197.

Фото: CTK Photo/Укринформ

По материалам: ukrinform.ru