Задержанные под Минском наемники "Вагнера" ​​фигурируют в украинских делах — Аваков

31.07.2020 21:40

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украинская полиция расследует ряд уголовных дел, в которых фигурируют наемники ППК "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников", — сказал Аваков.

Аваков расценивает присутствие под Минском наемников как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Аваков расценивает присутствие под Минском наемников как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси", — сказал министр.

По его словам, правоохранительные органы имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. "Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер". Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси", — сказал глава украинского МВД.

Член правительства подчеркнул, что это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны.

По информации его источников, официально они выселились из отеля и якобы направлялись в аэропорт с целью покинуть страну, но на самом деле "вагнеровцы" разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. "То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", — отметил Аваков.

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Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.

Как сообщалось, 29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании «Вагнер».

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на её территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

По материалам: ukrinform.ru