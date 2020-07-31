Зеленский подписал закон о господдержке "Артека"и "Молодой гвардии"

31.07.2020 14:42

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» относительно дополнительной государственной поддержки на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Закон № 784-ІХ Верховная Рада приняла 14 июля", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок «Артека» и «Молодой гвардии», остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц.

Кроме того, закон устанавливает, что государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, приобретения горюче-смазочных материалов во время карантина.

Читайте также: Правительство расширило список детей, которые могут отдыхать в "Артеке" за государственный счет

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах «Артек» и «Молодая гвардия» с 13 марта по сегодняшний день трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществило закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 гривня.

Отмечается, что закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.

По материалам: ukrinform.ru