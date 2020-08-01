Дело о миллионной афере с радиоактивным металлоломом дошло до суда

01.08.2020 09:23

Укринформ

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении главы одного из госагентств — его обвиняют в незаконном обращении с радиоактивными материалами.

По данным следствия, это повлекло за собой более 2,7 миллиона гривень ущерба государству, сообщает пресс-служба ГБР.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя одного из государственных агентств Украины, который обвиняется в незаконном обращении с радиоактивными материалами (ч. 3 ст. 265 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник 23 августа 2019 года подписал договор с субъектом предпринимательской деятельности и продал радиоактивно загрязненный металлолом общим весом 511 тонн на сумму 516 тысяч гривень.

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Согласно заключению экспертизы, исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет свыше 3 млн 269 тыс. грн, поэтому, как уточняется, из-за этих действий должностного лица государству был причинен материальный ущерб в сумме более 2 миллиона 753 тысяч гривень.

Отмечается, что кроме того, при заключении соглашения о продаже металлолома у сторон отсутствовали лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарные паспорта на осуществление вида деятельности, связанного с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома.

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В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, процессуальное руководство — прокуратура Киевской области, оперативное сопровождение — Департамент обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, и Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По материалам: ukrinform.ru