Эпидемиологам следует готовиться к худшему сценарию пандемии COVID-19 — Голубовская

01.08.2020 13:22

Укринформ

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что в Украине все еще продолжается первая волна распространения COVID-19, при этом эпидемиологам следует готовиться к худшему сценарию пандемии.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

"Абсолютно никакого ощущения (что COVID-19 отступает — ред.) нет. Единственное, что могу сказать, я очень боялась второй волны и боюсь ее до сих пор — эпидемиологи не любят понятие "второй волны", это у них называется просто "эпидемический сезонный рост заболеваемости"(мы знаем, что коронавирусы имеют сезонность). Вот, учитывая то, что сейчас мы наблюдаем рост, это еще продолжается все та же, первая волна", — сказала Голубовская.

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Она также отметила, что боится осеннего роста заболеваемости. "Я очень надеюсь, что катастрофы особой не будет, но мы должны готовиться, потому что ни один прогноз относительно этого коронавируса еще не оправдался, ни один! Я побаиваюсь осеннего роста заболеваемости. Но для того, чтобы говорить о второй волне, то сегодня не должно бы быть роста заболеваемости. А по клинике, по нашим стационарах видим реальный рост больных. В некоторых регионах увеличивается рост тяжелых больных. Если вы помните, Всемирная организация здравоохранения, к сожалению, тоже немного пропустила эту проблему. Сначала объявили чрезвычайную ситуацию, а потом уже, когда слегла вся Европа, тогда только — пандемию", — сказала она.

При этом инфекционистка добавила, что никто не может дать четкой картины и сказать, почему растет заболеваемость, несмотря на карантинные мероприятия.

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"Это может быть связано с природными свойствами самого вируса, о котором мы мало что знаем. Это может быть связано со скоплением людей — вот показывали Одессу, а там тоже стационары переполнены. Мы ожидали, что с жарой будет вируса меньше, но этого нет. Наши эпидемиологи когда-то готовили три сценария пандемии: легкий, средний и тяжелый. Я считаю, что надо готовиться к худшему сценарию, готовить стационары, инфекционистов, бригады врачей. Лечение инфекционных болезней — это определенная философия, мы всегда стремились к высшему пилотажу: не навредить больному и минимизировать риски заболевания (хотя — не хватает реанимаций, персонала). Ну, а в целом мы справляемся неплохо и чувствуем себя гораздо увереннее, чем в марте", — подытожила инфекционистка.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтверждено 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 172. За сутки умерли 16 человек, в целом с начала пандемии — 1709. Выздоровели за сутки 556, с начала пандемии — 39 308. За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской областях (123) и г. Киеве (101).

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В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или усиливать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По материалам: ukrinform.ru