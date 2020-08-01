Ляшко рассказал, какие именно города и районы попали в красную и оранжевую зоны

Коронавирус

01.08.2020 15:29

Укринформ

Центральная комиссия ТЭБ и ЧС определила на заседании 31 июля регионы по уровню распространения COVID-19, которые попали в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны.

Какие города и районы входят в "красную" и "оранжевую" зоны, сообщил во время онлайн-брифинга 1 августа заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

"По решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 31 июля по уровню эпидемической опасности, по распространению COVID к "красной" зоне были отнесены города Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. К "оранжевой" зоне отнесли Луцкий, Любашевский районы Волынской области, Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Львов и Николаевский, Пустомытовский и Перемышлянский районы Львовской области, г. Бучач, а также Бережанский район Тернопольской области», — сказал Ляшко.

По его словам, всего в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны распространения коронавирусной болезни попали 8 областей, в частности Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая.

Как отметил Ляшко, пересмотр этих зон будет происходить каждые 5 дней.

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«Вчера на заседании комиссии ТЭБ было принято решение, что такие заседания будут проходить по пятницам, а также чаще в случае возникновения существенных изменений в эпидситуации», — добавил он.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 172.

По материалам: ukrinform.ru