Ликвидация «полтавского террориста»: Геращенко рассказал первые подробности
Ликвидация "полтавского террориста": Геращенко рассказал первые подробности
01.08.2020 04:41
Укринформ
"Полтавский террорист" Роман Скрипник, обнаруженный этой ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДа.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.
«1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операцию «Гром», — написал Геращенко.
Он отметил, что Скрипника метким выстрелом ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД.
По словам Геращенко, заложник остался живым и невредимым.
Заместитель главы МВД поблагодарил всех полицейским и нацгвардейцев, которые были привлечены к операции по поиску и задержанию опасного преступника.
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Как сообщалось, "полтавского террориста", которого разыскивали больше недели, ликвидировали этой ночью в ходе полицейской спецоперации.
По материалам: ukrinform.ru