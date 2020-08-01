Ликвидация "полтавского террориста": Геращенко рассказал первые подробности

01.08.2020 04:41

Укринформ

"Полтавский террорист" Роман Скрипник, обнаруженный этой ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДа.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

«1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операцию «Гром», — написал Геращенко.

Он отметил, что Скрипника метким выстрелом ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД.

По словам Геращенко, заложник остался живым и невредимым.

Заместитель главы МВД поблагодарил всех полицейским и нацгвардейцев, которые были привлечены к операции по поиску и задержанию опасного преступника.

Читайте также: "Полтавский террорист" имеет навыки выживания в экстремальных условиях — полиция

Как сообщалось, "полтавского террориста", которого разыскивали больше недели, ликвидировали этой ночью в ходе полицейской спецоперации.

По материалам: ukrinform.ru