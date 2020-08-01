Минздрав планирует полностью обновить парк "скорых" за два года

01.08.2020 12:36

Укринформ

К 2023 году в Украине будет значительно увеличена зарплата работникам экстренной медицинской помощи и полностью обновлен парк «скорых».

Об этом рассказал во время онлайн-брифинга из Ривне министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент Укринформа.

«6,9 миллиона украинцев ежегодно вызывают экстренную медицинскую помощь. В «экстренке» работают 40 тысяч медицинских работников, и наша задача — сделать их работу достаточно комфортной… Прежде всего — это повышение заработной платы, у них на сегодняшний день она недопустимо низкая и не повышалась последние 30 лет», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что начиная с 1 июля по решению правительства им увеличено финансирование на 40%, а с 1 сентября поднимется заработная плата у всех медицинских работников, в том числе работников экстренной медицинской помощи.

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«В наших предложениях в бюджет 2021 года мы будем предлагать существенно повысить заработную плату работникам экстренной медицинской помощи… Заработная плата водителя, который сегодня получает около 4,5 — 5 тысяч гривень, должна быть от 10 до 12 тысяч гривень. И так далее», — проинформировал министр.

По его словам, планируется также существенно обновить парк карет «скорой помощи».

«Уже в этом году предусмотрены соответствующие средства для приобретения почти 400 автомобилей «скорой помощи». И остальные 1400 — поскольку в стране 1800 автомобилей, которым более 10 лет, — мы хотим закупить за 2 года», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что одним из главных критериев в работе экстренной медицинской помощи является время проезда.

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«На сегодняшний день в норматив проезда вкладываются 31% вызовов. Мы хотим, чтобы уже в 2021 году этот процент был на уровне не менее 60%. И далее мы хотим его довести до 75%», — сообщил Степанов.

При этом он добавил, что важным вопросом является маршрутизация, чтобы пациента доставить именно в специализированную больницу.

«Одним из таких критериев является оказание помощи при инфаркте миокарда и инсульте. Потому что в целом в Украине 67% людей умирают ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня у нас человека с инфарктом миокарда везут в специализированные медицинские учреждения в 56% случаев. Мы хотим этот показатель довести до 90% постепенно к 2023 году, начиная с 2021 года. То же самое касается и инсульта», — сказал министр, подчеркнув при этом, что Минздрав имеет «четкий план, четкое понимание, как создавать экстренную медицинскую помощь».

По материалам: ukrinform.ru