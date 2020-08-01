Платные камеры в СИЗО уже принесли почти 380 тысяч гривень — Минюст

31.07.2020 23:52

Укринформ

За пользование платными камерами в следственных изоляторах разных городов Украины уже оплачено почти 380 тысяч гривень.

Об этом в Facebook информирует Министерство юстиции.

«Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тыс. грн за пользование такими камерами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего средств за платные камеры уплачено в Киевском следственном изоляторе — 284 тыс. грн.

В министерстве также напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства отремонтировали три бесплатные камеры.

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Как сообщалось, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года внедрил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который продлится до 31 декабря 2021 года.

24 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил, что с пятницы Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование платными камерами в следственных изоляторах.

По материалам: ukrinform.ru