Силовое крыло религиозных общин РПЦ в Украине контролируют спецслужбы РФ — разведка

01.08.2020 18:58

Укринформ

Украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата.

Как сообщает Укринформ, об этом председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк написал в своей статье для ZN.UA.

По его словам, речь идет об активизации деятельности пророссийских «казачьих» организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой, Запорожской областях.

Председатель СВР констатирует, что российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют русское православие одновременно и как «жесткую» (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как «мягкую» силу (влияние на мнение прихожан).

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«На этом направлении Россия использует все существующие технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них», — отмечает автор.

По материалам: ukrinform.ru