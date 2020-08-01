В суд в этом году передали более 100 дел по торговле людьми — МВД

01.08.2020 02:28

Укринформ

С начала года в Украине в суд направлено более 100 уголовных производств, которые касаются торговли людьми.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

«На протяжении текущего года выявлено почти 150 фактов торговли людьми, установлено более 50 трафикеров, и более 100 уголовных производств указанной категории направлено в суд», — говорится в сообщении.

Ковальчук отметила, что положительные результаты Украины в борьбе с торговлей людьми нашли свое отражение в ежегодном докладе Госдепа США, где наша страна третий год подряд отнесена ко 2-й категории (то есть выведена из контрольного списка стран, где процветает торговля людьми – ред.).

По словам заместителя главы МВД, преступники для поиска жертв все чаще используют интернет, «а с приходом пандемии COVID-19 и с переходом большинства жизненных процессов в онлайн этот дрейф усилился».

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Ковальчук проинформировала, что можно выделить несколько главных тенденций применения информационных технологий в торговле людьми. В частности, некоторые виды сексуальной эксплуатации осуществляются исключительно в интернете – например видеошоу вживую и секс-чаты.

Также злоумышленники могут шантажировать жертв с использованием собранной в интернете частной электронной корреспонденции, записей в соцсетях, постов с геометками и т. п.

Как отметила Ковальчук, преступники используют как специально созданные ресурсы (например, эскорт-сайты), так и публичные сайты с объявлениями о трудоустройстве.

Онлайновые платформы позволяют организованным преступным группировкам использовать жертв торговли людьми в широких масштабах. «Информация о жертвах сексуальной эксплуатации, занятых в проституции, публикуется в специально созданных для этого подборках, каталогах, доступных в онлайновом режиме в интернете», — уточнила заместитель министра.

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Она обратила внимание на еще один аспект: «В контексте сексуальной эксплуатации детей социальные медиа позволяют злоумышленникам легко получать доступ к потенциальным жертвам и значительно упрощают их вербовку».

«Настойчиво прошу всех нас не оставаться равнодушными к этой проблеме, не поддаваться обману и бороться с этим наглым нарушением прав человека. МВД постоянно работает над тем, чтобы киберпространство для граждан стало безопасным местом работы, коммуникации и самообразования», — подчеркнула Ковальчук.

По материалам: ukrinform.ru