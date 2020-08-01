В Украине завершился весенний призыв: в армию ушли более 16 тысяч человек

01.08.2020 12:39

Укринформ

В Украине завершился весенний призыв.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Украине завершен очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу, который был проведен в течение мая — июля 2020 года", — отмечается в сообщении.

Как сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, призывными комиссиями и военными комиссариатами плановое задание выполнено на 100%. Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в: Вооруженные Силы Украины — 9 000 человек; Национальную гвардию Украины — 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта — 700 человек; Государственную пограничную службу Украины — 1 300 человек.

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Всем призывникам перед отправкой в ​​войска с помощью местных государственных администраций проводились тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Возникновение болезни среди призывников и молодого пополнения, которое поступило на комплектование воинских частей, не допущено.

Особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые желают учиться для получения следующего высшего уровня образования.

По материалам: ukrinform.ru