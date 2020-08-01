Выходные не для всех: на Банковой объяснили инициативу о религиозных праздниках

01.08.2020 18:17

Укринформ

В Офисе Президента пояснили особенности законопроекта о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, отмечающему один из этих праздников в соответствии с его религиозной конфессией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщается на сайте главы государства.

«Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии», — сказал Жовква.

По его словам, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

«В соответствии с Конституцией, Украина является демократическим и правовым государством, которое гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность», — отметил заместитель руководителя ОПУ.

Он напомнил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.

«В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям», — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

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Жовква подчеркнул, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Философией этого документа, по его словам, является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля поручил Кабинету Министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Соответствующий указ № 303/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Кабинету Министров Украины во взаимодействии с Всеукраинским Советом Церквей, религиозными организациями, Украинским институтом национальной памяти проработать вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим, внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект", — говорится в документе.

По материалам: ukrinform.ru