За сутки коронавирус в Украине обнаружили в 39 медиков и 68 детей

01.08.2020 11:00

Укринформ

За последние сутки в Украине коронавирусом заболели 68 детей и 39 медицинских работников, всего было госпитализировано 232 человека.

Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент Укринформа.

«За прошедшие сутки в Украине заболело 1172 человека. Из них 68 детей, а также 39 медицинских работников. Были госпитализированы 232 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 556 пациентов», — сказал Степанов.

Он уточнил, что в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области — 145, Ивано-Франковской — 123, а также в г. Киев — 101 случай.

Министр напомнил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 71 056 человек. Из них 4 998 детей, а также 8 693 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 39 308 человек. А летальных случаев — 1 709.

Читайте также: В Киеве обнаружили 101 новый случай коронавируса

Также Степанов сообщил, что за предыдущие сутки всего было осуществлено 34 227 тестирований. Из них 16 860 — методом ПЦР, а также 17 367 — методом ИФА.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 172.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или усиливать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По материалам: ukrinform.ru