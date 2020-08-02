Местные власти не могут ослаблять установленный Кабмином карантин — Минздрав

02.08.2020 12:23

Укринформ

Органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент Укринформа.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантинные ограничения", — сказал Степанов.

Министр добавил, что местные власти также отвечают за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками.

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В зависимости от уровня заболеваемости на той или иной территории, регион относится к одной из четырех зон, карантинные ограничения могут усиливаться или ослабляться.

Как сообщал Укринформ, 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.

"Красный": города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевый" уровень — города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

"Желтый": города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский , Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области, город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применялись такие показатели, как загруженность в больницах не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов — не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования — не более 11 %, показатель динамики роста случаев инфицирования — не более 10%.

Предусматривается, что в "зеленой" зоне будут действовать следующие правила: ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 м кв., заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50 процентов, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения.

В "желтой" зоне, кроме ограничений, которые действуют в "зеленой" зоне, будет ограничено посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди. В "оранжевой" — запрещена работа средств размещения (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью, плановая госпитализация, детских лагерей, массовые мероприятия могут проводиться из расчета не более 1 человека на 20 кв. м.

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В "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ.

Заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС будет проводиться каждую пятницу. По результатам анализа ситуации в регионах будут определяться уровни распространения коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru