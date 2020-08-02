МВД напоминает мэрам об ответственности за отказ усиливать карантин в "красной" зоне

02.08.2020 19:38

Укринформ

Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил мэрам об ответственности за отказ усиливать карантин в «красной» зоне.

Как сообщает Укринформ, об этом он заявил в комментарии Громадському радио.

«Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах»», — сказал Геращенко.

Как сообщал Укринформ, 31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З: к "красному" отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

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В Тернополе городские власти решили с 3 августа не усиливать карантин несмотря на решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС отнести город к красному уровню эпидемической ситуации.

Ранее городские власти Луцка заявили, что не согласны с тем, что город относится к красному уровню эпидемической опасности по коронавирусу и не будут принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых учреждений.

По материалам: ukrinform.ru