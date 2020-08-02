Сегодня — Международный день Холокоста ромов

02.08.2020 09:42

Укринформ

Мир 2 августа отмечает Международный день Холокоста ромов.

В Украине этот день отмечается согласно Постановлению Верховной Рады от 8 октября 2004 года.

Об этом передает Укринформ.

Именно в этот день в 1944 году нацисты в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) устроили так называемую «Цыганскую ночь», уничтожив более 20 тысяч ромов. Окончательное число погибших во время репрессий не установлено. Всего за годы Второй мировой войны нацисты, осуществляя расистскую политику этноцида, вывезли из оккупированных стран и сожгли в концлагерях около 500 тысяч ромов.

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Немало их было уничтожено во время войны и в Украине: в лагерях принудительного труда, местах кочевания, в ходе карательных операций. Самые многочисленные потери понесли ромы, проживавшие в Киеве, на территории Крыма, Закарпатской, Винницкой, Одесской, Сумской, Черкасской и других областях нашего государства.

По материалам: ukrinform.ru