В Киев приехал екскандидат в президенты Беларуси, который скрывался в РФ — СМИ

02.08.2020 14:59

Укринформ

Один из кандидатов в президенты Беларуси, которого не допустили к выборам, Владимир Цепкало, уехал в Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

"Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, бывший глава Парка высоких технологий в Минске, которого не допустили к выборам президента Беларуси, уехал из Москвы и находится в Киеве", — говорится в сообщении.

Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа. Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты – по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных в его поддержку. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тысяч. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

Также несколько СМИ опубликовали новость о том, что на Цепкало подано заявление в милицию по фактам "противоправной деятельности" в отношении политика. Тот якобы не оплатил услуги своего делового партнера, гражданина Турции.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным.

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Как сообщалось, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская — единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.

После этого главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является событием для белорусской политики, потому что едва ли не впервые у Лукашенко будет на выборах реальный конкурент. Лукашенко руководит страной с 1994 года.

По материалам: ukrinform.ru