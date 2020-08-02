В Украине коронавирус подтвердили более 5 тысяч детей и 8,7 тысячи медиков

02.08.2020 11:36

Укринформ

По состоянию на 2 августа в Украине COVID-19 подтвержден у более чем 5 тысяч детей и 8,7 тысячи медработников.

Как сообщает корреспондент Укринформа, такие данные привел на брифинге 2 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии заболело 72 168 человек, из них 5 072 ребенка и 8 755 медработников", — сказал Степанов.

По его словам, из заболевших за сутки 1 112 человек COVID-19 подтвердили у 74 детей и 65 медицинских работников. За сутки были госпитализированы 209 человек.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 112. Умерло за сутки 16 человек, в целом с начала пандемии — 1 725. Выздоровели за сутки 235, с начала пандемии — 39 543. Сейчас болеют 861 человек, всего — 30 900.

По материалам: ukrinform.ru