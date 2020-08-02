В Украине подтвердили 72 168 случаев COVID-19, за сутки — 1 112
В Украине подтвердили 72 168 случаев COVID-19, за сутки — 1 112
02.08.2020 08:55
Укринформ
В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
За сутки умерли 16 человек, в целом с начала пандемии — 1 725 Выздоровевших за сутки 235, с начала пандемии — 39 543. Сейчас болеют 861 человек, всего — 30 900.
За сутки наибольшее количество инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и г. Киеве (110).
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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 31 июля в Украине лабораторно подтверждены 69 884 случая COVID-19, за сутки — 1 090 новых.
В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.
По материалам: ukrinform.ru