Валютный рынок в Украине идет к стабилизации: мнение экспертов

Доллар в последний рабочий день упал еще больше, однако под конец дня сумел немного отыграться.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 2 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,69 гривен за доллар, что на 1 копейку больше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 8 копеек дороже и стоит сегодня 32,54 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 2 августа:

1 доллар США стоит 27,6913 гривен;

1 евро – 32,5470 гривен;

1 российский рубль – 0,3758 гривен.

По мнению экспертов, на прошедшей неделе валюта была более стабильной, чем до этого, однако они не берутся прогнозировать, как долго продержится такое «затишье».

По мнению, экономиста Александра Охрименко, оптимальный для Украины «коридор» доллара — 27,5-28 грн. И как раз сейчас все идет к стабилизации ситуации.

А как отметил эксперт Андрей Шевчишин, на валютный рынок сегодня давит ликвидность, от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают свою валюту и не выходят на торги.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 31 июля 2020 года.