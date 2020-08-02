Вступительная кампания: абитуриенты уже создали более 40 тысяч е-кабинетов

02.08.2020 10:07

Укринформ

За первый день вступительной кампании в Украине абитуриенты создали более 40 тыс. электронных кабинетов.

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает государственное предприятие "Инфоресурс".

Так, по данным ГП "Инфоресурс" с начала регистрации создано электронных кабинетов для поступления с сертификатом ВНО — 40 170, активированы 40 125.

Для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.

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Как сообщал Укринформ, с 1 августа в Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на обучение на бюджет на основе сертификатов ВНО.

Регистрация электронных кабинетов продолжается с 1 августа до конечной даты подачи заявлений.

Прием заявлений — с 13 по 22 августа. Вступительные экзамены, творческие конкурсы — с 1 по 12 августа (на бюджет), с 13 по 22 августа (на контракт). Собеседования — с 16 по 18 августа. Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению — до 12 часов 27 августа. Подача документов для зачисления на бюджет — до 18 часов 31 августа.

По материалам: ukrinform.ru