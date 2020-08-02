Украина имеет договоренности о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками — Степанов

02.08.2020 12:29

Укринформ

Украина ведет переговоры по поставке вакцины от COVID-19 сразу, как только она появится на рынке.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", — сказал Степанов.

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Он также напомнил, что в Украине зарегистрировано 4 клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.

По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112. Умерло за сутки 16 человек, всего с начала пандемии — 1725. Выздоровели за сутки 235, с начала пандемии — 39543. Сейчас болеют 861 человек, в общем — 30900.

По материалам: ukrinform.ru