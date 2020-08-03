Делайте или выходите – Пушилин прокомментировал появление Кравчука в ТКГ

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ. Леонида Кучму, как известно, заменил первый президент Украины Леонид Кравчук. Пушилин заявил, что с приходом Кравчука ситуация особо не поменяется.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал смену главы украинской делегации на переговорах в Минске. По словам Пушилина, появление Кравчука ничего не поменяет. При этом главарь незаконной «республики» назвал Украину «несамостоятельной» в плане принятия тех или иных решений в Минске. При этом Пушилин отметил, что предыдущий глава украинской делегации в ТКГ – Леонид Кучма «шел на какие-то продвижения».

«Стоить отдать должное Леониду Даниловичу, он в некоторых моментах шел на какие-то продвижения. Даже там подписывал какие-то решения, но потом они отзывали. Поэтому, я лично не верю, что что-то может поменяться в лучшую сторону с приходом того или иного человека», — заявил Пушилин.

При этом главарь террористов обвинил Киев в «невыполнении» Минских соглашений.

«Не успел и день пройти, а уже это не будем выполнять, это нужно по-другому. Есть все прописано – делайте или выходите», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что Пушилин начал активно ездить по городам оккупированной Донецкой области.