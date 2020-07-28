Пушилин начал активно ездить по городам оккупированной Донецкой области: источник рассказал, к чему готовится главарь «ДНР»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в последнее время начал активно ездить по городам оккупированной Донецкой области. По информации ресурса «Донбасский кейс», это явно является сигналом того, что «глава» незаконной «республики» начал подготовку к выборам.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

В последнее время «глава ДНР» Денис Пушилин начал активно ездить по оккупированным городам Донецкой области. На прошлой неделе Пушилин побывал в оккупированном Снежном, где посетил завод «Авиатех». В Снежном Пушилин пообещал жителям города решить вопрос с открытием «границы» с «ЛНР».

Вчера, 27 июля главарь непризнанной «республике» побывал в оккупированной Горловке, где он обрадовал жителей города новостью о том, что КПВВ «Еленовка», возможно, будет работать три раза в неделю.

А сегодня, 28 июля, главарь террористов отправился в Ясиноватую. Как сообщает информационный ресурс Dontel, в Ясиноватой Пушилин поздравил железнодорожников города с наступающим праздником. Кроме того, он пообещал сохранить железнодорожную отрасль в городе.

Ресурс «Донбасский кейс» пишет, что также Пушилин обратил внимание на состояние ЖКХ в «ДНР». Такая бурная деятельность Пушилина, по словам автора публикации, свидетельствует о том, что главарь «ДНР» начал подготовку к выборам в «республике».

« В общем ситуация традиционная: перед возможными выборами вспомнили, что людям по-настоящему важно: минимальный бытовой комфорт и пообещали, что все исправят когда-нибудь потом, вы только проголосуйте», — пишет ресурс.

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