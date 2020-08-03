Изношенность инфраструктуры «ЛНР»: информационный ресурс рассказал о проблемах в «республике»

Информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что в так называемой «ЛНР» изношенность инфраструктуры вызывает тревогу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

Ресурс «Луганский инсайд» пишет, что в последнее время уже никого не удивляют частые новости о том, что в каких-то городах «ЛНР» нет подачи воды из-за аварии на водоводе. Ресурс отмечает, что аварии случаются все чаще, и при этом сейчас лето. Автор публикации задает риторический вопрос: что же тогда будет зимой?

Кроме того, ресурс пишет, что в «плачевном состоянии» находится и система теплоснабжения.

«В один прекрасный день ее просто не смогут запустить из-за огромного числа порывов», — пишет ресурс.

Ресурс пишет, что решить проблему изношенности коммунальных сетей «власти ЛНР» не могут, ведь все упирается в деньги.

«Денег на масштабные замены коммунальных сетей в «бюджете республики» нет», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что «главарь ДНР» Пушилин рассказал о серьезных проблемах в «республике».