Ситуация обострилась из-за непризнанности – Пушилин рассказал о серьезных проблемах в «ДНР»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «власти республики» хотят сделать востребованным «уголь ДНР». Для этого, по его словам, оккупационные «власти» должны реализовать программу модернизации угольной отрасли. При этом главарь террористов признал, что угольная промышленность «ДНР» сейчас находится в плачевном состоянии.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Комсомольская Правда».

Главарь так называемой «ДНР» продолжает активно ездить по городам оккупированной Донецкой области. Вчера, 2 августа, он побывал в оккупированном Торезе, где недавно произошел крупный пожар в многоэтажке.

В Торезе глава непризнанной «республики» пообщался с местными жителями. Люди затронули тему повышения престижа шахтерского труда, выплаты долгов шахтерам и повышения им заработной платы. На что Пушилин ответил, что повышение заработной платы работникам шахт напрямую зависит от сбыта угля. При этом Пушилин признал наличие серьезных проблем в угольной промышленности «ДНР». По его словам, шахты непризнанной «республики» находятся сейчас в плачевном состоянии и нуждаются в модернизации.

«Наши шахты находятся в плачевном состоянии, используются технологии еще 50-60-х годов. Ситуация обострилась из-за нашей непризнанности и трудностей сбыта угля», — заявил Пушилин.

По словам главаря непризнанной «республики», угольную промышленность «ДНР» необходимо модернизировать. Он предлагает обогащать уголь, чтобы тот стал востребованным.

«Сейчас идут подготовительные шаги по реализации программы модернизации угольной отрасли», — заявил главарь непризнанной «республики».

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