НАПК обратилось в суд из-за мэра Ужгорода и составило админпротокол на депутата Потураева

03.08.2020 17:06

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд административный протокол в отношении городского головы Ужгорода Богдана Андриива, а также составило протокол в отношении народного депутата от «Слуги народа» Никиты Потураева.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

В частности, как говорится в сообщении, по признакам нарушения требований относительно предупреждения и урегулирования конфликта интересов НАПК направило админпротоколы в суд в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андриива, директора международного аэропорта "Черновцы" Бориса Морского и экс-заместителя регионального сервисного центра МВД на Закарпатье Михаила Бойчука.

Также НАПК составило админпротоколы по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса, экс-начальницу отдела Звенигородской райгосадминистрации Наталью Кузнецову и народного депутата Никиту Потураева.

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Кроме того, Национальное агентство составило административный протокол относительно нарушений порядка представления финансовой отчетности в отношении руководителя Партии украинского народа Дмитрия Подлужного.

По материалам: ukrinform.ru