Новая пенсионная система в Украине: Кабмин сообщил, как изменились правила выплат

Кабинет министров внедряет новую систему пенсий в стране, которая по задумке изменит обыденные правила получения выплат. По словам экспертов Кабмина, вместе с новой системой накоплений пенсий увеличатся налоги – это создаст дополнительную денежную нагрузку для граждан.

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

Отмечается, что в Министерстве хотят учредить систему пенсий таким образом, чтобы каждый житель Украины положил по 2% со своей заработной платы себе на пенсионные выплаты в дальнейшем. К этой же сумме равноценный процент по задумке заплатит и работодатель. Эксперты также сообщили, что учли заинтересованность бизнесменов. Как сообщили эксперты, в Правительстве постараются уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.

«Пока в стране наблюдается кризис внедрить подобный механизм взаимодействия – дело очень непростое, и даже проблематичное. Именно поэтому мы придумываем альтернативные варианты. Мы решили в рамках единого социального взноса перераспределить средства, и из них по 2% на накопительные пенсии», — сообщили в Минсоцполитики.

Пока неизвестно, как украинцы отреагировали на эту новость. В соцсетях пока обсуждаются возможные «подводные камни» этой обновленной системы. Однако серьезной критики в данный момент не наблюдалось.

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